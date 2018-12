След този в Пловдив Хигинс направи максимум и в Scottish Open

Четирикратният световен шампион по снукър и носител на 30 ранкинг титли (и 2 от “Мастърс”) Джон Хигинс реализира деветия си максимален брейк в официален двубой! Вълшебника от Уишоу зарадва българската публика в Пловдив неотдавна с максимум в “Winbet снукър реванш”, а сега го направи и пред родна публика в Откритото първенство на Шотландия.

John Higgins made a 147 at the @BetVictor Scottish Open today.



Thanks to @Eurosport_UK, you can watch it in FULL



Here: https://t.co/bKYrPMXxre #ScottishOpen pic.twitter.com/AC2X7vAgJb