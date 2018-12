Цветан Соколов с 11 точки, Лубе записа победа №9 в Италия (видео + снимки)

View this post on Instagram

#SuperLega #credembanca Cucine Lube Civitanova, annunciato il ritorno in panchina di Fefè De Giorgi. Le parole di Fabio Giulianelli (patron Lube): "Comunicazioni ufficiali ancora non ce ne sono, si dovranno sistemare prima delle situazioni, abbiamo dato tempo al nuovo allenatore di mettere a punto le questioni in essere ma siamo molto convinti: dovrebbe esserci il ritorno di Fefé de Giorgi, siamo sicuramente molto felici di questa scelta. Una risorsa della pallavolo italiana, con cui siamo sempre rimasti in contatto. La nostra è una scelta importante, ben motivata. Il suo arrivo porterebbe una positività soprattutto per l'obiettivo che ci siamo fissati: riportare questi campioni ad esprimersi in un gioco di coralità, di squadra. Colgo l’occasione comunque di ringraziare Giampaolo Medei, che ritengo essere una bella persona e un bravo tecnico, ma la squadra purtroppo non seguiva più le sue direttive. La delusione, più che altro, è stata nel non riuscire a giocare di squadra, abbiamo certamente fatto degli errori a creare tante aspettative sin da questa estate, i giocatori non hanno avuto la possibilità di scendere in campo sciolti e adesso cercheremo di riportare in loro questa sicurezza, con l’ottica che ogni bella vittoria è una soddisfazione, sempre nel rispetto dell’avversario. Dovremo ricominciare a sorridere e divertirci di più senza avere quella pressione che dobbiamo vincere sempre e per forza".

