Водещ американски треньор по тенис за деца ще изнесе безплатен открит урок в София

Тенис

Двукратният носител на престижна американска награда за най-добър треньор по тенис за деца - Скот Шнайдер, пристига в София, за да изнесе безплатен открит урок на 22 декември в обновения „Софийски тенис клуб 360“ в Борисовата градина (бившите тенис кортове на БСФС).



Треньорът, който в момента работи по проект с легендата в бранша Ник Болетиери, е подготвил в школата си All In Tennis Academy в Лас Вегас над 40 шампиони от различни възрасти. Освен това е носител на рекорд в Гинес за най-бързо плетене на ракета.



В урока ще му партнира съпругата му – българската тенисистка Ирен Коцева – Шнайдер, носителка на различни титли в България в детските възрасти, а в момента – също част от треньорския екип на All In Tennis Academy, и носителка на награда за най-добър треньор.



В урока ще вземат участие и треньорите от „Софийски тенис клуб 360“ Владислав Моленда (също с треньорски опит от САЩ) и Руси Гюров (тренирал младата надежда на българския тенис – Адриан Андреев) - призьори от различни тенис турнири.



Урокът, ще бъде разделен на четири отделни групи, с продължителност от по 90 минути.



Първата група с начало 10 ч., е за начинаещи деца от 6-11 г., с минимален опит в тениса. Втората група, започваща от 11:45, е за деца от 7-10 години, с опит в турнири с оранжева топка. Третата група с начало13:30 е за деца от 9 до 12 г., които играят на цял корт със зелена топка. Четвъртата група, с начало 15:15, е за напреднали деца на възраст от 13 до 18 години.



„Софийски тенис клуб 360“ е наследник на първия тенис клуб в България, построен на мястото на днешния клуб през далечната 1896-та година. В клуба в момента тече процес на обновяване и наскоро бяха добавени покрити кортове.



Заявки за записване за открития урок ще се приемат до 18 декември (или до изчерпване на местата в отделните групи) на имейл tennisclub360@gmail.com .