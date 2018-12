Кристиано Роналдо: Започва най-хубавата част от Шампионска лига

Звездата на Ювентус Кристиано Роналдо заяви, че всички в отбора са настроени позитивно, въпреки загубата от Йънг Бойс с 1:2 в последния кръг от груповата фаза на Шампионска лига. Юве завърши на първо място в групата, въпреки поражението.

Paulo Dybala rifled one into the top corner in the 93rd minute and celebrated thinking he'd equalised for Juventus



The goal was ruled out because Cristiano Ronaldo tried to head it in while in an offside position... https://t.co/845o3IMIlp