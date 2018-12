ММА Фъргюсън и Порие с нападки един към друг 13 декември 2018 | 11:23 0 0 0 0 0 Тони Фъргюсън наскоро увеличи печелившата си серия на 11 поредни победи, като победи Антъни Петис чрез технически нокаут в UFC 229. Изпълненият с адреналин бой се проведе на същата файт карта, в която шампионът Хабиб Нурмагомедов защитаваше титлата си в леката категория от бившия носител - ирландската суперзвезда Конър Макгрегър. Тогава Нурмагомедов се наложи убедително и спечели чрез събмишън в четвъртия рунд.



Президентът на Ultimate Fighting Championship Дана Уайт сподели пред медии, че според него Фъргюсън трябва да бъде следващ по ред за спори за златото в категорията. Проблемът е, че Нурамагомедов очаква важно решение от страна на Атлетическата комисия на щата Невада. Те трябва да преценят какво точно ще бъде цялостното му наказание заради ролята му в сбиването след UFC 229.



Дъстин Порие наскоро оповести, че е уморен от леката дивизия, която, според него, е в застой и предизвика "El Cucuy". Фъргюсън използва социалните мрежи, за да отговори: I Liked You Better When You Were Quiet Kid. Don’t Ruin A Good Thing You Got “Goin’... Diamond” @DustinPoirier TonyFergusonMMA Is Tops, Much More Efficient Than @TheNotoriousMMA & @TeamKhabib In The Same Day. I Already Know How To Beat You By The Way You Tweet. Sit Down — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) December 12, 2018 “Харесваше ми повече когато беше тихо момче. Не се пъхай там, където не ти е мястото. Аз съм много по ефикасен и ефективен от Конър Макгрегър и Хабиб Нурмагомедов. Ясно ми е как да те победя само по начина, по който пишеш!"



Дъстин имаше доста интересен отговор, който няма да превеждаме точно: Lol let's go pussy fart https://t.co/14ShjctjQr — The Diamond (@DustinPoirier) December 12, 2018 “Хайде, давай!” Последният ММА двубой на Дъстин бе юли месец. Тогава той победи бившия UFC шампион в леката категория Еди Алварез чрез технически нокаут във втори рунд. Следващия потенциален мач за него бе Нейт Диас, но поради контузия, той отказа битката. 0 0 0 0 0 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 432

