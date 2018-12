ESPN представя свои топ 20 на най-доминиращите спортисти през годината

Медийният гигант ESPN изготви традиционната си класация “Топ 20 на най-доминиращите спортисти” през изминаващата 2018 година. В нея фигурират състезатели в най-различни спортове, а феновете в социалните мрежи побързаха да коментират и да споделят дали са съгласни или не с разпределението на позициите.

ESPN determined the 20 most dominant athletes of 2018 and Simone Biles took the top spot.



You can see why... pic.twitter.com/CxmWlYmJio