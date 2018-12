Себастиен Льоб се завръща във WRC

Деветкратният рали шампион Себастиен Льоб се завръща в Световния рали шампионат (WRC) догодина с Hyundai, съобщава Autosport. Това е първият професионален договор на Льоб извън PSA Group и се очаква да бъде официално потвърден в четвъртък.

Към момента французинът няма никакъв договор за 2019-а, като единственото му сигурно участие е рали Дакар 2019 с частен отбор и Peugeot 3008DKR. Льоб вече направи серия от тестове с машината, последният от които - в Абу Даби.

