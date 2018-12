Зимни спортове Петер Нортхуг обяви края на състезателната си кариера 12 декември 2018 | 14:47 0 0 0 0 1



"Беше едно страхотно приключение. Като малко момче мечтаех да стана добър скиор и съм горд от постигнатото. Ски-бягането беше моят живот за толкова много години, така че ми е трудно да го напусна. Направих всичко възможно, за да се върна във форма и да се боря за място в националния отбор за Световната купа, но в последните две седмици усетих, че съм изостанал много и не мога вече да отделям необходимата енергия", коментира той.

Double Olympic Champion Petter Northug just announced his retirement. The @idrett’s cross-country skier ends his career with 13 @fiscrosscountry World Championship wins and 4 Olympic medals. pic.twitter.com/cetgl9Pg6a — Olympic Channel (@olympicchannel) 12 декември 2018 г. Нортхуг спечели два златни медала на Олимпийските игри във Ванкувър 2010, както и общо 13 световни титли. Той два пъти завоюва и Световната купа през 2010 и през 2013 година, в която записа 38 победи, последната от които на 3 февруари 2016 година в спринта на родна земя в Драмен.



Норвежецът пропусна Олимпиадата в ПьонгЧанг през февруари заради болест и слаба форма.



"Вярвах и се надявах, че ще успея да се справя с всички проблеми, но тялото ми не издържа повече, а главата ми е уморена от всичко, които ми се случи. Затова най-доброто решение беше да се откажа и сега ще мога да се насоча към нови неща", каза още Нортхуг. The end of an era.

Petter Northug jr. @jantelov1 decides to end his career as a professional athlete.

The end of an era.

Petter Northug jr. @jantelov1 decides to end his career as a professional athlete.

His success is the result of a life dedicated to the Cross-Country world. Thank you for all your commitment and contributions to the sport. #fiscrosscountry #rolemodel pic.twitter.com/jApnBTKEEO — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) 12 декември 2018 г.

