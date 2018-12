Няколко снукър звезди биха подкрепили “алтернативния Световен тур” на Рони О’Съливан

Джон Хигинс е петият от активните звезди в снукъра, който публично обявява, че би желал промени в Световния тур на World Snooker и би подкрепил идеята за алтернатива на Рони О’Съливан. Както е известно, Ракетата изрази желанието си за организирането на изцяло нова платформа, макар засега да не е ясно дали форматът ще е същият като на сегашния календар или ще става въпрос за няколко единични турнира.

“Определено съм заинтересован. Вижте, Бари Хърн направи невероятни неща за снукъра и организира толкова много турнири. Но някои неща могат да се направят по-добре, а аз съм на такъв етап от живота си, че съм отворен за нови предложения.

Robbie O’ Sullivan congrats 19th major best snooker player to ever play the game. Too hot to play the game #snookerukchampion #RonnieOSullivan pic.twitter.com/L7ujCNbOJz