Григор Димитров тренира с Агаси и Харисън в Лас Вегас (снимки)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да се подготвя за предстоящия сезон 2019.

Топ ракетата ни се снима с легендата Андре Агаси до жълто Ламборгини в Лас Вегас, а пък честият му партньор на двойки Райън Харисън публикува снимка в “Инстаграм” от тренировка с Димитров и американската тенис знаменитост.

.@GrigorDimitrov, @AndreAgassi and @ryanharrison92 at @TennisDarling in Las Vegas

: Ryan's IG pic.twitter.com/MMidfrmI3A