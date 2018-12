Моторни спортове Лоренсо бил пред края на кариерата си преди сделката с Honda 12 декември 2018 | 12:30 0 0 0 0 0 Трикратният шампион в кралския клас на мотоциклетизма Хорхе Лоренсо призна, че е обмислял да сложи край на кариерата си преди да осъществи сделката с Honda в MotoGP през лятото. Испанецът прекара два сезона в Ducati, като първият от тях бе доста тежък и след трудния старт през 2018-а ръководството на отбора бе решено, че не иска да продължи работата си с Лоренсо. Преди шокиращото преминаване на Лоренсо в шампионския отбор като единствена друга опция се смяташе свободното място в новия сателитен тим на Yamaha. "Беше луд момент. Аз бях в лека депресия. Когато се изправих пред възможността да се откажа, аз много се разстроих. Когато си представям да сложа край на кариерата си, по някакъв начин чувствам спокойствие, защото тогава няма да изпитвам напрежение повече, няма да страдам от контузии. Когато обаче тази възможност дойде пред мен, наистина се почувствах депресиран. Вярно е, че имах предложение от сателитния отбор на Yamaha, но не исках да отида там", обясни Лоренсо пред британската BT Sport. "In my head, I was getting depressed. Normally when I imagined my retirement I was happy, but when the possibility came up, I became depressed."



"I was very close to retirement."



Jorge Lorenzo, open and honest pic.twitter.com/J2HA8PNvZ7 — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) December 11, 2018 "Беше трудно за вярване. Казват, че в моторспорта и спорта като цяло, стойността ти се равнява на последното ти състезание, а моите бяха ужасни", продължи Лоренсо. "Беше много трудно за мен психически, защото работех много усилено и тренирах повече отвсякога, но резултатите не идваха. Знаех какво се случва, знаех, че съм много близо до добрите резултати и победата, но хората не вярваха в мен, защото за година и половина в Ducati нямах нито една победа. Аз видях, че се доближаваме до успеха, защото вече можехме да поведем в началото за пет, седем, десет обиколки, но после нещо се случваше. Аз знаех какво ми липсваше, но на този етап отборът вече не вярваше в мен".

