ММА Голяма чест за хегемона Даниел Кормие от ESPN 12 декември 2018 | 12:00 0 0 0 0 0 Шампионът в две категории на UFC Даниел Кормие получи чест, която не е получавал никой ММА боец тази година. Той получи място в класацията с 20 от най-доминантните атлети за 2018 година според ESPN. Кормие зае третата позиция, а пред него са Елиуд Кипчоге и Симон Байлс. Тази година DC успя да защити титлата си в полутежка категория с победа над Волкан Йоздемир, а през юли нокаутира шампиона в тежка категория Стипе Миочич и стана шампион в две категории. Миналият месец той победи Дерик Люис и защити титлата в тежка категория. What an honor to be mentioned with these other amazing athletes. I couldn’t ever imagine a year like this. Now all I need is that nice shiny ESPY for fighter of the year and I’m set. Thank you all for your support this year and throughout my entire career. We did this together. pic.twitter.com/IH6S9FE7Cv — Daniel Cormier (@dc_mma) December 11, 2018 Ето го и целия лист със спортисти, които участват в класацията: Huge honor for @dc_mma. https://t.co/DttzrwcX2V — Ariel Helwani (@arielhelwani) December 11, 2018 mma.bg

