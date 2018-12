ММА Ето кога ще дебютират в ONE звездите Димитриъс Джонсън и Еди Алварес 12 декември 2018 | 11:30 0 0 0 0 0 В последните няколко месеца азиатската организация ONE Championship успя да се подсили си бившите шампиони на UFC Димитриъс Джонсън и Еди Алварес, както и младия талант Сейдж Норткът. Преди няколко дни те подписаха договор с Turner Sports, където ще излъчват събитията си в САЩ през следващите 3 години. От организацията също обявиха дебютите на своите нови звезди. TAKEDOWNS LANDED, UFC FLYWEIGHT HISTORY



58 - Demetrious Johnson

36 - WilsonReis7 (7 tonight vs. Nguyen)

35 - Tim Elliott

32 - Dustin Ortiz

26 - Zach Makovsky pic.twitter.com/jmxIZTFwzl — Troll (@TrollForums) December 2, 2018 - Сейдж Норткът ще вземе участие в събитие, което ще се проведе в Сингапур на 22 февруари. - Димитриъс Джонсън ще дебютира на събитие в Токио, което ще се проведе на 31 март. - Еди Алварес ще вземе участие на някое от събитията в Токио или Сингапур, но все още не е ясно кое. От ONE смятат да организират турнири в категория муха и в лека категория и най-вероятно битките на DJ и Алварес ще са част от турнира. mma.bg 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 373

1