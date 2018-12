Sky спира спонсорството на хегемона в колоезденето

Бъдещето на най-силния колоездачен отбор в света Тим Скай е под въпрос, след като собствениците - огромната телевизионна компания Sky - обявиха, че ще спрат спонсорството на екипа след края на сезон 2019.

Това означава, че отборът ще трябва да търси други спонсори, за да продължи отличното си представяне в големите колоездачни обиколки, от които спечели цели осем от 2012-а насам. Вероятно от 2020 година Тим Скай ще се подвизава в световния тур с друго име.

BREAKING: Sky to end partnership with Team Sky in 2019. #SSN pic.twitter.com/ZUN0bhvgFK