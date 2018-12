ММА Джими Ривера срещу Алджамейн Стърлинг на UFC on ESPN 1 12 декември 2018 | 11:00 0 0 0 0 0 Джими Ривера се завръща в клетката на събитието UFC on ESPN 1, което ще се проведе на 17 февруари в Аризона. Ривера ще срещне в клетката Алджамейн Стърлинг и ще опита отново да влезе в серия от победи. Джими Ривера беше 20 победи, от които 5 в UFC, но беше нокаутиран от Марлон Мораес за 33 секунди. Jimmie Rivera (@JimmieRivera135) will fight Aljamain Sterling (@FunkMaster_UFC) at #UFConESPN1 in Phoenix, Arizona. (Feb. 17, 2019). (per @WritingMoore/@azcsports) #UFC #UFCPHOENIX #MMA pic.twitter.com/K3sMZlDbJp — MaRCeL DoRFF (@BigMarcel24) December 12, 2018 Той успя да се завърне на пътя на победата през септември на UFC 228, където победи с решение Джон Додсън. Алджамейн Стърлинг също беше в серия от победи, но и той стана жертва на Марлон Мораес, който го нокаутира миналата година. Стърлинг успя отново да навлезе в серия от победи и за последно събмитна Коди Стаман на UFC 228. mma.bg

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 118

1