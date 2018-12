ММА Наближава UFC on Fox 31: Лий vs. Якуинта II 11 декември 2018 | 18:37 0 0 0 0 0 Набливажа събитието UFC on Fox: Лий срещу Якуинта II, което ще се проведе този уикенд в Уисконсин. Събитието ще бъде оглавено от битка реванш между Кевин Лий и Ал Якуинта. Двамата се срещнаха през 2014 година, когато The Motown Phenom все още нямаше загуба и след 3 рунда Ragin’ Al успя да го победи. Оттогава много се промени и Кевин Лий записа 10 победи и 2 загуби, а Януинта - 5 победи и 2 загуби. Днес от UFC пуснаха поредния епизод на "Пътя към октагона" в който ще видите интересни неща преди събитието: Ще успее ли Кевин да отмъсти? mma.bg

