Как Ман Юнайтед изпуснал Франки де Йонг и Матиас де Лихт

Дерек Лангли, бившият шеф на скаутския отдел за млади таланти на Манчестър Юнайтед, разказа какви играчи са били в списъка му и предложени на различни треньори и ръководители в тима и в последствие са били отхвърлени.

Former #mufc head of youth recruitment, Derek Langley: “Players #mufc turned down? Matthijs de Ligt. We had God knows how many reports on Matthijs de Ligt. Frenkie de Jong and all these players now are sort of around Europe.” #mulive [men]