Тотнъм опитва да изкуши Марко Асенсио

Тотнъм се интересува от полузащитника на Реал Мадрид Марко Асенсио, съобщава "Марка". 22-годишният испански национал не бърза да напусне стадион "Сантяго Бернабеу", но спекулациите в тази посока се усилиха последните седмици.

Tottenham Hotspur have reportedly approached Real Madrid with a view to signing Marco Asensio in January, but the player isn't said to be keen on making the switch.(marca)