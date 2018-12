Перес: Модрич представлява таланта и ценностите на Реал Мадрид

“Вие сте преки свидетели на един от най-добрите етапи за Реал Мадрид. За първи път сме шампиони на Европа и във футбола, и в баскетбола. Това е хит на световно ниво. Този успешен етап е благодарение на сплотеността на Реал. Съединение, което ни позволява да имаме стабилност. Вече сме концентрирани върху спечелването на Световното клубно първенство. Тези играчи вече са част от историята и легендата на Реал , сред които е и Лука Модрич , носител на Златната топка и наградата The Best на ФИФА. Той представлява таланта и ценностите на Реал. В неделя (когато прие Ривър Плейт Бока Хуниорс - б.р.) този стадион беше пример за ценностите на спорта. Спортната страст съжителстваше със спортните ценности”, заяви Перес в речта си.

