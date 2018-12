Моторни спортове Роси сложи край на състезателния сезон с победата на рали Монца 11 декември 2018 | 17:24 - Обновена 0 0 0 0 1 MotoGP legend Valentino Rossi sweeps Monza Rally Show to take seventh victory at the event: https://t.co/4M71ufTkjC — Autosport (@autosport) December 9, 2018 Традиционното шоу рали Монца е мястото, където Валентино Роси сменя своята Yamaha YZR-M1 за изцяло тунингован автомобил от Световния рали шампионат (WRC). Рекордната му седма победа през уикенда дойде след успехи във всеки един от деветте етапа на състезанието и отбеляза края на състезателния сезон за иконата на моторните спортове. "Насладих се на тазгодишното издание на "Monza Rally Show". Имах възможноста да карам "WRC Plus" кола, което беше фантастично", обясни Роси. "Аз съм голям рали фен и да имам възможноста да карам рали кола беше много забавно. Имахме добро темпо през целия уикенд, правех добри времена. Всъщност мисля, че можеше да карам и по-бързо". "През декември обикновено си почивам. Монца Рали Шоу бележи края на състезателния сезон за мен. Сега имам три седмици почивка, а после ще се концентрирам върху тестовете и мотоциклетните състезания през 2019".

