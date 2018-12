Авто Мания Новият Mercedes-Benz B-class пристига в родните шоуруми през февруари 11 декември 2018 | 17:02 - Обновена 0 0 0 0 0





Новият Mercedes-Benz B-class в България ще се предлага на цени от 58 350 лв. с ДДС и по-богато базово оборудване. Цената за модела е до 15% по-ниска от Силвър Старт в сравнение с ценовата листа в Германия. Допълнителното стандартно оборудване за българския пазар включва Parktronic, велурени стелки, 10.25 инча мултимедиен екран и отопляеми предни седалки. Първите автомобили пристигат в шоурумите през февруари 2019 г. Със Sports Tourer, новата B-класа на Mercedes-Benz поставя акцент върху спорта. Автомобилът изглежда по-динамичен от своя предшественик и е по-пъргав на пътя, като същевременно предлага повече комфорт и е по-просторен. Това ще е абсолютен дебют и на напречно монтираната версия на двулитровия дизелов двигател OM 654q с мощност 110 кВт и 140 кВт: първият двигател, отговарящ на изискванията на стандарта Euro 6d, който става задължителен за новите модели чак от 2020 г. Осемстепенната трансмисия с двоен съединител 8G-DCT също се предлага за първи път на пазара. Със своя отличителен дизайн на инструменталното табло, авангардният интериор на B-класата създава уникално усещане за простор. Интуитивният потребителски интерфейс на адаптивната мултимедийна система MBUX представлява авангардно технологично решение. Благодарение на съвременни асистиращи системи с функции, заимствани от S-класата, B-класата се отличава с едно от най-високите нива на активната безопасност в този сегмент. Цени в България в лв. за новата B-класа на Mercedes-Benz, с включен транспорт и 20% ДДС: B 200 d - 64 780

B 220 d - 69 945 B 180 - 58 350

B 200 - 61 960



Безопасност: MULTIBEAM LED, асистиращи системи, PRE-SAFE



Предлаганите като опция фарове MULTIBEAM LED са пореден пример за трансфера на технологии от луксозния в компактния клас. Системата позволява изключително бързо и прецизно електронно регулиране на фаровете в зависимост от конкретните условия на пътя, включително автоматично намаляване на яркостта на дългите светлини. Предлагат се и високоефективните LED фарове, които повишават още повече нивото на безопасност през нощта и придават на автомобила уникална и отличителна визия. Благодарение на използваната LED технология, тези фарове осветяват пътя по-ефективно в сравнение с конвенционалните фарове, при това с по-малък разход на енергия. Новата B-Class е оборудвана с най-съвременни асистиращи системи, които улесняват шофьора. Всеобхватният пакет "Асистиращи системи" включва следните функции: активен асистент за волана; активен асистент за ограничаване на скоростта; активен спирачен асистент с функция "Пресичащ трафик"; асистент при резки маневри; активен асистент за смяна на лентата за движение; активен асистент за аварийно спиране; активен асистент за мъртва зона; PRE-SAFE PLUS. Активният спирачен асистент, който е част от стандартното оборудване, може да помогне за предотвратяване на силен удар между движещи се един зад друг автомобили, а активният асистент за лентата за движение предупреждава в случай на неволно пресичане на прекъсната или непрекъсната линия. Ако системата установи, че лентата за движение отвъд прекъснатата линия е заета, активният асистент за лентата за движение може да приложи спирачно усилие върху колелата от съответната страна, за да задържи автомобила в лентата за движение. За първи път B-класата може да се движи полуавтономно при определени условия. Активният асистент за дистанция DISTRONIC и активният асистент за волана (част от пакет "Асистиращи системи") помагат още по-ефективно на шофьора при поддържане на дистанция и извършване на маневри. Системите вече предлагат и автоматично регулиране на скоростта в завоите и на кръстовища, вкл. кръгови кръстовища. Благодарение на тези модулни системи, много от които може да бъдат поръчани отделно, B-класата предлага оборудване за безопасност, което е характерно за по-високите сегменти. MBUX - Mercedes-Benz Ujser Experience: Ново преживяване за потребителя Мултимедийната система MBUX – Mercedes-Benz User Experience – ни въвежда в нова ера за Mercedes me Connectivity. Тази система е уникална, защото може да се обучава, благодарение на изкуствения интелект. Мултимедийната система MBUX е индивидуално конфигурируема и може да се адаптира спрямо потребителя. Функциите на MBUX са структурирани модулно, за да се отговори точно на конкретните потребности на различните потребители. Стандартното оборудване на системата включва 7-инчови дисплеи за инструменталния блок и сензорен мултимедиен дисплей, мултифункционален спортен волан със сензорни бутони в лявата и дясната част, USB интерфейс (Type C), Bluetooth интерфейс за телефони и аудио устройства. Важната информация се прожектира върху предното стъкло директно в полезрението на шофьора, за да не отклонява вниманието му от пътя. Освен това, този начин на представяне на информацията натоварва по-малко зрението, тъй като не е необходимо да фокусираме погледа си последователно на дълго и късо разстояние.

Мултифункционална телефония свързва смартфона с външната антена на автомобила. С това се подобрява ефективността при пренос на данни и извършване на телефонни повиквания. Съвместимите мобилни телефони се зареждат безжично и се свързват в мрежата на автомобила с помощта на системата за близкополева комуникация (NFC). Новите и подобрени услуги "Mercedes me Connect" са част от новото поколение на информационно-развлекателната система MBUX. Върху екрана може да се създават удобно икони за приложенията Mercedes me, които може да се организират и подреждат по желания начин върху началната страница, подобно на всички останали важни приложения. Отделните услуги "Mercedes me Connect" са групирани в пакетите оборудване. Комфорт: Пакет Energizing Plus задава стандарти Системата за контрол на комфорта ENERGIZING използва системно функциите на климатика и седалките (отопление, вентилация, масаж), както и осветлението и различни музикални стилове, за да създаде комфортни условия за клиента, отговарящи на неговите специфични нужди и настроение Пакет ENERGIZING Plus комбинира премиум оборудване от най-високо ниво с иновативни интелигентни решения.



Серийното оборудване за България е с разширен обхват и включва: Системата за контрол на комфорта ENERGIZING използва системно функциите на климатика и седалките (отопление, вентилация, масаж), както и осветлението и различни музикални стилове, за да създаде комфортни условия за клиента, отговарящи на неговите специфични нужди и настроение Пакет ENERGIZING Plus комбинира премиум оборудване от най-високо ниво с иновативни интелигентни решения. активен асистент при паркиране вкл. PARKTRONIC;

велурени стелки;

електрическо отопление на предните седалки;

мултимедийна система с 10,25‘‘ с чувствителен на допир екран;

тъчпад на централната конзола за по-комфортно управление на мултимедийната систем.

