Фенът на Челси, обиждал Рахийм Стърлинг, се извини

Привърженикът на Челси Колин Уинг, който беше обвинен в расистки обиди спрямо нападателя на Манчестър Сити Рахийм Стърлинг отрече да е обиждал английския национал. 60-годишният Уинг заяви в интервю за "Дейли Мейл", че е използвал думата "Manc", характеризираща хората от Манчестър, а не "black" (черен) по адрес на Стърлинг.

“I was completely out of order, but I’ve lost my job and my season ticket now so everybody’s got what they wanted. So why can’t they leave me alone?”



