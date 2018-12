Суперкласико донесе 42 млн. евро директни приходи на Мадрид

След края на събитието е време за сметки. Представителят на местната власт Родригес Урибес заяви, че само от директни приходи финалът е донесъл 42 млн. евро на мадридската икономика. “Още 50 ще се генерират от ефекта на марката Испания и марката Мадрид”, допълни той. Като цяло, тези цифри надхвърлят 55-те млн. евро, които отидоха при Лисабон и Милано за последните два финала от Шампионската лига.

It was an honour to host the 2018 Copa Libertadores Final! #CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/F0fjjVWvWJ