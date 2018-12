Надал поднови тренировки

Номер 2 в световната ранглиста Рафаел Надал (Испания) поднови тренировки след претърпяната операция на глезена на десния крак в началото на ноември. Това обяви испанецът в профила си в "Туитър". Надал тренира на кортовете на своята академия в Майорка. Испанецът претърпя артроскопия в глезена на десния крак на 5 ноември.

Заради травмата той се отказа на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ срещу Хуан Мартин дел Потро (Аржентина) и не довърши сезона. 32-годишният Рафаел Надал има 17 титли от турнирите от "Големия шлем". В края на годината испанецът планира да играе на демонстративен турнир в Абу Даби.

So good to have THAT Forehand back again pic.twitter.com/mchTFKKyBV