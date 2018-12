Авто Мания Коледата е възможна: Vilner представя уникално BMW E30 M3 Evo 11 декември 2018 | 15:39 - Обновена 0 0 0 0 0

Имало едно време едно BMW M3 E30, което мечтаело да се превърне в най-доброто на Балканите. Да смайва с присъствието си, със своята бързина и, най-вече, с вниманието към детайла. Мечта, която се сбъдва с наближаването на Коледа. Чудото обаче не е сътворено от джуджетата на добрия белобрад старец в Лапландия, а в ателието на Вилнер и неговия екип в София, от което неведнъж са излизали приказни творения. Концепцията на салона "Текстил с винтидж привкус, който едновременно впечатлява всички и не дразни феновете на Е30", казва Атанас Вилнер. Сериозно предизвикателство, имайки предвид предаността и отношението на почитателите на марката, особено към легендарното Е30 M3 Evo. Спортните седалки Sparco са покрити със супер висококачествен кариран текстил, комбиниран с кожа по кантовете. Същият десéн се повтаря по корите на вратите, маншона на скоростния лост, тавана и дори по кората под задното стъкло.

"Материалът е супер функционален, тук не става въпрос само за визия. Той е изключително здрав, като същевременно допринася и за комфорта, особено през горещите дни на годината", допълва Вилнер. Воланът е прекрасният Momo Prototipo, обшит в кожа, като цялостното усещане в салона е за смес от пистова машина и шосеен уникат. Първото се осигурява от предпазната клетка, типа на седалките, коланите и металните подови плоскости с едра перфорация. Екстериорът Коледно червено. Или по-точно, доста рядкото "Imola Red II", което прави оригиналните Evo панели на колата още по-ефектни. Вниманието към детайла е не по-малко, отколкото това в салона. Олекотени 18-инчови BBS RK, редките тонирани Hella фарове с чистачки, нищо не е случайно или поставено с компромис. Техниката

Това BMW E30 M3 Evo от Вилнер определено е по-бързо от шейната на Дядо Коледа. Двигателят е 6-цилиндровият S50B32 с произход M3 E36, който се развърта до магическите 9000 об/мин, окачването е KW. Всички останали компоненти са възможно най-доброто на пазара. "Философията на този проект е аналогична с тази, която следват в Singer Vehicle Design - "Everything is important". От избора на материали, през внимателното им конфигуриране, до самата изработка", допълва Вилнер.

На Коледа определено стават чудеса, като това E30 M3 Evo от Вилнер го доказва със своята уникалност. Проект, който категорично е един от най-добрите на Балканите.

