Настоящият сезон ще бъде последният за Рибери в Байерн

Спортният директор на Байерн Мюнхен Хасан Салихамиджич заяви, че настоящият сезон вероятно ще бъде последният в клуба за полузащитника Франк Рибери. Французинът премина в тима от Мюнхен през 2007 г.

Bayern München sporting director Hasan Salihamidzic says he expects Franck Ribery to leave the club at the end of this season. #FCBayern #MiaSanMia #Ribery #Bundesliga



Full story https://t.co/NPvtdJMT25.