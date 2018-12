Тенис Треньорът на Наоми Осака отличен от WTA 11 декември 2018 | 12:36 0 0 0 0 0



Първият сезон, в който работят заедно като екип, се оказа доста продуктивен за Баин и Осака. Японката спечели първата си титла в турнирите на WTA в Индиан Уелс, а също така взе и първата си титла от Големия шлем, триумфирайки на US Open, където победи Серrна Уилямс на финала. Треньорът работеше именно със Серена преди да се премести при младата японска надежда.



След като беше избрана за най-добра треньорка през годината, Баин коментира в профила си в Туитър, че "няма думи" от оказана чест, добавяйки, че е "лесно да бъдеш добър треньор, когато имаш голям ученик".



Congrats to Sascha Bajin on capturing the first ever WTA Coach of the Year Award! #YonexTennis #Yonex #VCORE pic.twitter.com/at5Ixv15KT — SunriseYonex (@SunriseYonex) December 11, 2018

Петра Квитова получи шестата си поредна награда за спортсменство и общо седма в кариерата, а Бетани Матек-Сандс взе наградата за принос към състезателите и женския тенис. Саша Баин стана първият носител на наградата треньор на годината на Женската тенис асоциация (WTA), след като помогна на Наоми Осака да спечели титлата в Откритото първенство на САЩ.Първият сезон, в който работят заедно като екип, се оказа доста продуктивен за Баин и Осака. Японката спечели първата си титла в турнирите на WTA в Индиан Уелс, а също така взе и първата си титла от Големия шлем, триумфирайки на US Open, където победи Серrна Уилямс на финала. Треньорът работеше именно със Серена преди да се премести при младата японска надежда.След като беше избрана за най-добра треньорка през годината, Баин коментира в профила си в Туитър, че "няма думи" от оказана чест, добавяйки, че е "лесно да бъдеш добър треньор, когато имаш голям ученик".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 159

1