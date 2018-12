ФК Цюрих се замеси в расистки скандал преди гостуването в Разград

Съперникът на Лудогорец в Лига Европа - ФК Цюрих, се замеси в расистки скандал след мача от швейцарското първенство срещу Базел този уикенд. Фенове на отбора замериха с банан противниковия играч Алдо Калулу, докато той се подготвяше да изпълни корнер. От ръководството на Цюрих признаха, че бананът е хвърлен от сектора с техните фенове при гостуването на стадион "Санкт Якоб". Цюрих загуби мача с 0:2.

FC Zurich condemn fans after banana is thrown at Basel winger Aldo Kalulu during Swiss league match https://t.co/kLJ762FEyy pic.twitter.com/NDJimLJasA