Барселона отказа участие в мач в САЩ

Испанското футболно първенство остана окончателно без мач на американска земя, след като отборът на Барселона, който трябваше да срещне Жирона в Маями, отказа участие в двубоя след заседание на борда на директорите.

Испанската футболна лига подписа 15-годишен договор с компания "Релевънт" за промотиране на Ла Лига в Северна Америка, като част от това споразумение беше изиграването на един двубой на сезон отвъд океана. За тази година мачът беше каталунското дерби Жирона - Барселона, които трябваше да играят на 26-и януари на стадиона на Маями Долфинс от НФЛ.

Barça were and still are willing to play in Miami, but consider that the project will not prosper until there is an agreement between all parties involvedhttps://t.co/PWVMEPU9zz