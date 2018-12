НБА ЛеБрон победи Уейд в последния дуел между двамата (видео) 11 декември 2018 | 11:11 - Обновена 0 0 0 0 12

"All the way here... playing at @STAPLESCenter... from being at predraft?!?!" #OneLastDance pic.twitter.com/boe4zCcSk9 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 11, 2018 #OneLastDance for the ages #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/YAgTGSOo0y — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 11, 2018 Уейд, който влезе в лигата заедно с ЛеБрон през 2003 година, вече обяви намерение да прекрати кариерата си след края на сезона, а "Стейпълс Сентър" го изпрати с аплодисменти. Кайл Кузма отбеляза 33 точки за Лейкърс, които са в серия от 13 победи от 17 мача. Джъстис Уинслоу пък записа личен рекорд с 28 точки за “Горещите”.

Nothing but love and respect #OneLastDance pic.twitter.com/v4CQqOcMIG — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 11, 2018 Голдън Стейт води в Тихоокеанската дивизия с баланс 19-9, а “Езерняците” заемат третото място със 17-10. Втори със 17-9 е Лос Анджелис Клипърс, който победи със 123:119 след продължение Финикс Сънс. Тобайъс Харис отбеляза 33 точки за Клипърс, а Ейвъри Брадли подсигури победата с две точни стрелби от линия за наказателни удари 1.6 секунди преди сирената. Суперзвездата ЛеБрон Джеймс отбеляза 28 точки и отборът на Лос Анджелис Лейкърс спечели със 108:105 срещу Маями Хийт, въпреки че Дуейн Уейд изнесе много силно второ полувреме и вкара 15 точки в може би последния двубой между тези две огромни имена. Срещата завърши по любопитен начин - Джеймс пазеше Уейд, който пропусна трудна стрелба със сирената от зоната за три точки. После двамата приятели сърдечно се прегърнаха.Уейд, който влезе в лигата заедно с ЛеБрон през 2003 година, вече обяви намерение да прекрати кариерата си след края на сезона, а "Стейпълс Сентър" го изпрати с аплодисменти. Кайл Кузма отбеляза 33 точки за Лейкърс, които са в серия от 13 победи от 17 мача. Джъстис Уинслоу пък записа личен рекорд с 28 точки за “Горещите”.Голдън Стейт води в Тихоокеанската дивизия с баланс 19-9, а “Езерняците” заемат третото място със 17-10. Втори със 17-9 е Лос Анджелис Клипърс, който победи със 123:119 след продължение Финикс Сънс. Тобайъс Харис отбеляза 33 точки за Клипърс, а Ейвъри Брадли подсигури победата с две точни стрелби от линия за наказателни удари 1.6 секунди преди сирената. 0 0 0 0 12 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 8031 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1