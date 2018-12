Спалети: Това е най-важният мач за Интер, откакто съм начело на отбора

| #Spalletti: "Inter still has the same sense of conviction, at times we're made to pay for small drop-offs. The team is in good shape, it has everything that is needed to go and win #InterPSV to make our fans happy." #UCL #FCIM pic.twitter.com/HQNSmFcfqz — Inter (@Inter_en) 10 декември 2018 г.

“Футболистите не са деца, както често са наричани. Трябва да осъзнаят важността на всеки един мач. Разгледахме записи от мачове на ПСВ. Матиас Весино няма да може да вземе участие в утрешния мач. Същото важи и за Раджа Наинголан, който може да влоши състоянието си, ако влезе в игра. Играчите ми вършат страхотна работа, но за това ще се говори по-късно”, завърши Спалети.

Наставникът на Интер Лучано Спалети даде традиционната си пресконференция преди утрешния сблъсък с ПСВ от груповата фаза на Шампионската лига, в който “нерадзурите” ще гонят задължителна победа и ще се надяват Барселона да не загуби от Тотнъм на “ Камп Ноу ”. Спалети е сигурен, че футболистите му разбират значимостта на срещата с ПСВ и ще дадат всичко от себе си, за да се класират на 1/8-финалите на турнира. Опитният специалист сподели, че няма да може да разчита на Матиас Весино Раджа Наинголан в утрешния мач.“Прочетох някои новини, свързани с мача между Барселона и Тотнъм. Всички в Барса се обиждат, че хората поставят под съмнение тяхната етика и професионализъм. Барселона има фенове, които плащат билети и абонаментни карти, за да гледат отбора си. Ние трябва да спечелим нашия двубой и да не мислим за мача между Барселона и Тотнъм. Не можем да си позволим да допуснем грешки и да правим излишни сметки. Трябва да победим един добре подготвен физически отбор. Това е най-важният мач, откакто съм в Интер”, започна Спалети.“Перишич? Притежава тази сила и скорост, която е необходима пред наказателното поле на противника. Помага много в защита, а в това Иван е един от най-добрите. Знае как да атакува топката, когато изпълняваме ъглов удар. Очаквам феновете ни да ни подкрепят. В този Интер единственият сигурен титуляр е нашата публика. Те работят най-добре от всички други, тренират винаги на максимум, винаги са на линия и ни подкрепят. За да настигнем Ювентус , трябва да изиграем всички 38 мача като лъвове”, допълни наставникът.