Конър Макгрегър похвали Макс Холоуей за невероятното му представяне в UFC 231

Ирландската спортна суперзвезда Конър Макгрегър следи отблизо какво се случва в 66-килограмовата дивизия на UFC. Макс Холоуей излезе в октагона тази събота, за да защити златния си пояс срещу претендента Брайън Ортега в основното събитие на UFC 231. Ортега показа несломима воля, но Холоуей беше класа над боеца с мексикански корени. След като "T-City" понесе ужасяващи удари в продължение на четири рунда, UFC лекарят реши да не позволи на Ортега да продължи и спря двубоя преди началото на петия рунд.



Изглежда, че Конър Макгрегър е гледал представлението в UFC 231. В отговор на пост в социалните мрежи на Chael Sonnen, Макгрегър изказа своите виждания относно големия мач от миналата седмица.

Thank you Chael. I was very happy to see Max return healthy and sharp in there the other night. Great win. https://t.co/O9e2lMSD8Q