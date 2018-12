Волейбол Николай Пенчев и Бартош Курек вече са играчи на Онико (Варшава) 10 декември 2018 | 11:53 0 0 0 0 0



Пенчев ще продължи кариерата си в Онико (Варшава), който се е прицелил в титлата на Полша и е воден от френската легенда Стефан Антига, който изведе Полша до световната титла през 2014 година.



26-годишният посрещач, който през миналия сезон стана шампион на Полша със СКРА Белхатов, ще играе за 5-ти полски клуб в кариерата си. По-рано Пенче е носил екипите на Ефектор (Киелце), Асеко Ресовия (Жешув), СКРА Белхатов и Сточния (Шчечин).

No to BANG

Nikoaj Penczew nowym zawodnikiem ONICO Warszawa

WICEJ https://t.co/uycWBSHhvQ pic.twitter.com/3E2iYvodet — ONICO Warszawa (@onicowarszawa) 9 декември 2018 г.

“Въпреки младостта си, Нико Пенчев е много опитен играч в полската Plus Liga, но и в европейските клубни турнири. Радваме се, че такива волейболисти искат да играят за Онико (Варшава) и виждам голям потенциал в този проект. Убедени сме, че националът на България ще се засили конкуренцията в позицията посрещач и ние вярваме в професионализма и опита му”, каза след подписването на Николай Пенчев договора до края на сезона президентът и спортен директор на Онико Пьотър Гацек.



Високият 196 см волейболист ще се състезава с №22 за тима от столицата на Полша. В тима на Онико той ще се конкурира за място на игрището със световния шампион от 2018 Бартош Кволек, Пьотър Лукашик, Матеуш Яниковски и Лукаш Вийзе.

Bartek Kurek w barwach ONICO i moc witecznych atrakcji - roda, 12 grudnia, 20:30. Bdzie si dziao!

BILETY https://t.co/xWfmXlUBxS pic.twitter.com/HPniQLuv38 — ONICO Warszawa (@onicowarszawa) 8 декември 2018 г.

Няколко дне по-рано в тима на Онико премина и доскорошният съотборник на Ники Пенчев в Шчечин - диагоналът Бартош Курек.

IT'S OFFICIAL

Bartek Kurek docza do ONICO Warszawa

