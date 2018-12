Футболен треньор спечели риалити формат след престой в дупка с плъховет

Булевард

Знаменитият футболен треньор Хари Реднап спечели британското риалити „I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!“ и беше коронован като Крал на джунглата. Форматът в голяма степен наподобява излъчвания у нас „Сървайвър“.



След 23 дни в джунглата бившият наставник на Светослав Тодоров в Уест Хям и Портсмут спечели финалния сблъсък с актрисата Емили Атак и певеца Джон Бароуман. Над 11 милиона души са гласували за излъчването на победителя във формата.



В последното си изпитание 71-годишният Реднап трябваше да престои в подземна дупка, където беше заобиколен от плъхове и бръмбари. Наложи се Атак да носи каска, която беше пълна с буболечки, а Бароуман да изяде няколко отвратителни гъсеници.



„Внуците ми сигурно подскачат от щастие в хола. Добре ги познавам колко са емоционални и съм убеден какво правят в момента.“, обяви Реднап след финала.



През треньорската си кариера Хари Реднап е бил начело на Борнемут, Уест Хям, Портсмут, Саутхемптън, Тотнъм, КПР, националния отбор на Йордания и Бирмингам.



Хари Реднап има двама синове – бившият английски национал Джейми Реднап и моделът Марк Реднап. Бившият английски национал Франк Лампард е негов племенник.