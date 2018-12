Бейзбол Легенди на Чикаго от 80-те бяха избрани в Залата на славата 10 декември 2018 | 10:41 0 0 0 0 0



При необходими 75% подкрепа във вота на 16-членното жури Смит събра пълно единодушие, а Бейнс получи точно нужните 12 гласа. На един глас под границата остана бившият мениджър на Сиатъл Маринърс и Чикаго Къбс Лу Пиниела. По-малко от пет гласа взеха Джордж Стайнбренър, Оръл Хършайзър, Албърт Бел, Джо Картър, Уил Кларк, Дейви Джонсън и Чарли Манюъл.



Welcome to Cooperstown, Lee Smith! #HOF2019 https://t.co/EUezhSayQ1 pic.twitter.com/cLWlmp8Jpa — Baseball Hall (@baseballhall) December 10, 2018

"Аз съм доста търпелив и чаках доста дълго, но сега е по-сладко. Никога не преставах да се надявам, че някой ден ще бъда избран. Днес беше може би най-нервният ден от всички гласувания за Залата на славата", сподели 61-годишният Смит, който при пенсионирането си през 1997 г. е рекордьор в МЛБ с 478 запазвания, най-вече за Къбс (1980-1987).



"Много съм шокиран. Вече не очаквах, че този ден ще дойде. Благодаря за това признание, то означава много за мен", призна 59-годишният Бейнс, който пък започва и завършва кариерата си в Уайт Сокс (1980-1989, 1996-1997, 2000-2001), постигайки общо 384 хоумръна и 1628 RBI при среден коефициент на батиране .289 за 22 сезона във Висшата лига.



Welcome to Cooperstown, Harold Baines! #HOF2019 https://t.co/Zve9cSVYoM pic.twitter.com/ENodzJgbQc — Baseball Hall (@baseballhall) December 10, 2018

Смит и Бейнс ще бъдат част от випуск 2019 на Залата на славата, който ще бъде въведен в музея в Купърстаун на 21 юли. Най-вероятно към тях ще се присъединят още поне двама бивши играчи от анкетата на асоциацията на бейзболните журналисти (BBWAA), резултатите от която ще бъдат обявени на 22 януари.



Сред новите кандидати тази година са двама от най-великите питчери – Рой Халадей и Мариано Ривера, а сред изчакващите изпъкват имената на Едгар Мартинес и Майк Мусина, както и на свързваните с употреба на допинг, но все пак икони на своето време Бари Бондс, Роджър Клемънс и Мани Рамирес.



