Бербатов защити Лукаку от критиките

Димитър Бербатов подкрепи централния нападател на Манчестър Юнайтед Ромелу Лукаку, който е обект на постоянни критики заради малкото отбелязани голове от началото на сезона. Берба, който също имаше трудни мигове в началото на престоя си на "Олд Трафорд", заяви, че белгиецът има и други силни качества, освен да бележи, но съотборниците му трябва да ги използват по-добре.

"Хората постоянно се фокусират върху головете, но в съвременния футбол нападателите предлагат много повече от това. Как ще помогнат критиките? Не мислите ли, че и самият той (Лукаку - б.р.) е наясно, че бележи рядко? Сиурен съм, че попадението срещу Фулъм му е донесло облекчение. Негативизмът не води до нищо добро. Аз лично харесвам Лукаку и работата му с топката, както и умението му да използва мощната си физика. Ако първото му докосване не е толкова добро, подавайте му така, че да може да обработи топката. Той се нуждае от увереност, за да вкарва голове", сподели Бербатов в интервю за Sky Sports.

"People always talking about him not scoring is just spreading negativity."



Former @ManUtd Dimitar Berbatov believes that Romelu Lukaku offers more to Manchester United than just goals.



Full story: https://t.co/38CONjIzF7 pic.twitter.com/M3XWwCB5CK