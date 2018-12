Робен още се колебае

Ветеранът Ариен Робен си тръгва от Байерн (Мюнхен) в края на сезона, но не е сигурен дали ще прекрати кариерата си, или ще премине в друг клуб. Това призна самият холандец в интервю за "Кикер".

"Разбира се, че не взех решението да напусна Байерн за един ден. Това е много сериозна крачка и я обмислих внимателно. Според мен сега беше точното време да го направя и се радвам, че вече всичко е ясно. Така ще мога да се насладя на последните си няколко месеца в отбора", сподели Робен.

Robben: "If an offer comes, of which I'm 100% convinced then I'll continue to play. If the ideal offer doesn't come, then I would stop altogether" pic.twitter.com/1t2a6BS90q