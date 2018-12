Тоти и Де Роси навиват Конте за Рома

Ръководството на Рома прави всичко възможно да убеди Антонио Конте да застане начело на “вълците”. Представянето на отбора от началото на сезона е доста под очакванията, а поредното разочарование дойде този уикенд с равенството срещу Каляри (2:2). Въпреки че имаха аванс от два гола, футболистите на Еузебио Ди Франческо допуснаха изравняване, и то в момент, когато съперникът им бе останал с двама души по-малко. Официално клубът застана зад Ди Франческо, но на Апенините усилено се говори, че президентът Джеймс Палота настоява за привличането на Конте и за целта разчита на помощта на Франческо Тоти и Даниеле Де Роси.

Тоти, който преди десетини дни бе приет в Залата на славата на Рома, заема шефски пост в клуба. Той вече е провел няколко телефонни разговора с Конте, за да проучи дали бившият наставник на Ювентус и Челси има желание да застане начело на “джалоросите”. Според информациите, идеята е Тоти да подготви почвата за пристигането на Конте от следващия сезон, а не още сега.

