Снукър Вече и цифрите го знаят - Рони О'Съливан е най-великият! 10 декември 2018 | 00:05 - Обновена 0 0 0 0 13 Суперзвездата на световния снукър Рони О'Съливан вече е най-титулуваният майстор на щеката в историята по отношение на турнирите от "Тройната корона" - 19-а купа за него, изпреварвайки по този показател легендарните Стив Дейвис и Стивън Хендри. Ракетата победи с 10:6 Марк Алън на финала на Шампионата на Обединеното кралство и за първи път в кариерата си защити трофея от престижното събитие в Йорк. World Championships

Masters

UK Championships



It's a record 19major titles for @ronnieo147 pic.twitter.com/JEpMKouqKW — Live Snooker (@Livesnooker) December 9, 2018 Той направи само един сенчъри брейк, за да увеличи сметката си на 986 в знаменития професионален път, като във вечерната сесия пък реализира само две серии над 50, но те бяха достатъчни за успеха му. Той се поздрави и с чека за 170 000 паунда, като след края засипа със суперлативи съперника си, който в действителност направи битката далеч по-интересна и оспорвана, отколкото може би подсказва резултатът.



Ronnie O'Sullivan wins a record 7th UK title, pocketing the £170k top prize!



He's now won an incredible £531k this season! #baizeofglory @betway pic.twitter.com/dV0dQGveWB — World Snooker (@WorldSnooker) December 9, 2018 Рони е първият човек в историята със седем титли в Шампионата на Обединеното кралство, като вече има и общо 34 ранкинг трофея, скъсявайки дистанцията до Хендри (36). Купата от Йорк пък е трета само за тази кампания за 43-годишния гений край зеленото сукно, който преди това триумфира в Шанхай Мастърс и "Шампион на шампионите". Изумителното е, че той участва само в пет турнира досега през сезона, но с похода си в Йорк прескочи границата от 500 000 спечелени паунда от наградни фондове. Your UK Champion for a seventh time, @ronnieo147! pic.twitter.com/d8HpotVehc — Live Snooker (@Livesnooker) December 9, 2018 Ако тези факти не са достатъчни, то още по-невероятно е, че именно в Шампионата на Обединеното кралство е първият изобщо ранкинг триумф на О'Съливан, и то преди цели 25 години! You get the feeling @ronnieo147 is enjoying this one! pic.twitter.com/Rk1CgBuQpp — Live Snooker (@Livesnooker) December 9, 2018 За Алън, който наистина заслужава единствено поздравления за изминатия път в Йорк - несравнимо по-тежък до финала от този на Ракетата - това е второ поражение на финала след това от Джъд Тръмп през 2011 година. Той остава с 4 ранкинг титли на сметката си и 1 от "Мастърс"-а през януари. Champion! @ronnieo147 wins a record seventh Uk Championship and a 19th triple crown title! He is the GOAT! #EurosportSnooker pic.twitter.com/KUbqVnAh5E — Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 9, 2018 Първият фрейм бе изпълнен с куп нетипични пропуски и от двамата, като в крайна сметка Пистолета успя да го добави на сметката си, въпреки че никой към този момент не можеше да се чувства отпуснат или спокоен в играта си. Ракетата веднага отговори на предизвикателството със сенчъри брейк номер 986 в кариерата си на стойност 101 точки. Алън си върна аванса чрез серия от 74, преди Рони с поредица от 85 изравни на 2:2 на интервала. След него О'Съливан спечели всичките изиграни партии с брейкове от 54, 66, 57 и 65, а Алън определено трябваше да повиши нивото на дългите си удари и да опита да бъде по-конкурентен в сейфти размените. END OF SESSION: Ronnie O'Sullivan reels off five consecutive frames to open up a 6-2 lead over Mark Allen at the halfway stage of the final!



Play will resume from 7pm GMT #UKChampionship pic.twitter.com/WIxaKloDUF — Live Snooker (@Livesnooker) December 9, 2018 В първия фрейм за вечерта при седем останали червени резултатът бе едва 25:23 в полза на Пистолета, след като и двамата направиха по един неуспешен опит за сериозна визита. Кратка тактическа битка бе спечелена от Ракетата, след като Алън направи непремерен риск и заложи червена на горния ляв джоб, разхождайки я по целия долен къс борд. Рони обаче пропусна фрейм-бола си - предпоследната черна, която трябваше да подреже сериозно за долния ляв джоб, но пък Алън моментално направи нова грешка и пак остави налична червена за вкарване. Този път О'Съливан го реализира изключително с помощтна на хикса и това му бе достатъчно за преднина от 7:2. Ronnie O'Sullivan 7-2 Mark Allen



The gap widens as O'Sullivan edges a tense first frame of the evening session to go five clear! #UKChampionship pic.twitter.com/ldObF30L5O — Live Snooker (@Livesnooker) December 9, 2018 Северноирландецът започна целеустремено следващата партия с чудесна дълга червена, от която подхвана брейк от 56 точки чрез комбинации с черна. Той обаче не можа да направи необходимия вторичен разбиващ удар, за да си открие още прицелни топки и трябваше да търси защитен ход. О'Съливан обаче бързо го постави в снукър зад жълтата, от който той излезе от втория опит и имаше късмет, че не прати кюбола в "зеления" джоб. Рони не се възползва да потърси развиване на останалата малка група червени и Алън направи поредица от 37, за да намали на 7:3 и да се погрижи поне да има интервал в сесията. Ronnie O'Sullivan 7-3 Mark Allen



A break of 56 helps the Northern Irishman on the way to winning frame ten to stop the rot! #UKChampionship pic.twitter.com/cHsJky9hnl — Live Snooker (@Livesnooker) December 9, 2018 Алън взе грешно решение за началото на следващия фрейм, от което се възползва О'Съливан, но само за да прибави 30 точки ва ктива си, преди двамата да започнат кратотрайни визити с размяна на по един удар. Червените не бяха особено благоприятно разпръснати и се бяха концентрирали в горната дясна четвъртина. Пистолета заслужи огромни аплодисменти с реализиране на двоен плант с дълъг удар - той удари две червени, преди третата, която му бе прицелна, да влезе в горния десен джоб. Оттам той уверено подхвана резултатна визита и сравнително бързо натрупа нужните му точки, за да намали още повече изоставането си на 7:4. Ronnie O'Sullivan 7-4 Mark Allen



Back-to-back frames for Allen as he produces a superb break of 105 to make further inroads! #BBCSnooker pic.twitter.com/fErPPADrJj — Live Snooker (@Livesnooker) December 9, 2018 Гения от Чигуел направи един от ударите на турнира за откриване на сметката си в 12-ата партия - брилянтна червена за среден джоб под неудобен ъгъл, висока скорост, а и перфектно пласиране за черна. Това не бе единственият забележителен удар към среден джоб във визитата му, като при 46 в актива си той трябваше вече да мисли за вторичен разбиващ удар. Както често се случва обаче, той нито се пласира за следваща червена, нито пък изобщо реализира черната от оригиналната й позиция. Успокояващо за него бе, че Алън нямаше нито един възможен вариант, освен сейфти по все още плътната група от осем червени. Последва дълго приключение с тактическо надлъгване между двамата, преди първи да трепне северноирландецът и О'Съливан с охота да направи разчистване до жълта, за да се прибере на 15-минутна почивка с ключово предимство от 8:4. За разлика от първата сесия, в тази сейфти играта на Ракетата не бе на особено високо ниво и след почивката той даде три добри шанса на Пистолета да подхване брейк. От третия опит Алън се възползва най-осезаемо да направи брейк от 45 и да поведе с 59-0, но пък на свой ред три пъти излезе от позиция и поради тази причина не можа да реализира халф-сенчъри. О'Съливан го постави в снукър зад кафява и шампионът от "Мастърс" 2018 се измъкна от втория опит, като двамата се "дуелираха" по последните пет червени. За втори пореден път пък Гения от Чигуел реализира страхотна дълга червена и избра да постави снукър зад кафява, но и Алън бе на нужното ниво с моментално излизане през два борда. Все пак Рони получи шанс да поразчисти масата и да си извоюва позиция за осъществяване на "кражба" на фрейма. Черната бе решителна и О'Съливан я прати в джоба, правейки и първия си халф-сенчъри брейк от 54 във вечерната сесия за 9:4. Ronnie O'Sullivan 9-4 Mark Allen



A tremendous 57 clearance from O'Sullivan under the circumstances as he moves within a frame of the title! #UKChampionship pic.twitter.com/lqRMU9G7rW — Live Snooker (@Livesnooker) December 9, 2018 Гения от Чигуел направи най-слабия си дълъг удар в двубоя и вместо да се постави в изгодно положение край топките, единствено разбърка червените и ги заложи на тепсия за съперника. Алън имаше отлична възможност да търси максимум, но спря със 72 на сметката си при 9 комбинации червена-черна, а имаше и допълнително 4 точки от фаул на О'Съливан, който бе вкарал кюбола в началото на партията. Рони излезе в търсене на снукъри, но не можа да подхване печеливша визита и скоро резултатът стана 9:5, макар и без максимален брейк, но с още един халф-сенчъри от 68. Could he...?



Allen's maximum attempt ends at 72, and he puts away a further break of 68 to trail 9-5. He needs all 5 remaining frames to steal victory from the Rocket... #baizeofglory @betway pic.twitter.com/LeJheLK9Xp — World Snooker (@WorldSnooker) December 9, 2018 Поредната брилянтна дълга червена изведе Ракетата на полпозишън за спечелване на 13-ия фрейм, но още с третия си удар нямаше късмет да стигне до позиция за комбинация. Червените бяха разпръснати, но не идеално, защото розовата не бе на своето място. О'Съливан опита да играе сейфти и да премести през два борда кюбола до жълтата, но направи фаул, а пък кик попречи на Алън да реализира кафявата по горния ляв джоб. Реално 4-точковата топка блокираше въпросния джоб и попадение трябваше да се търси по някой от другите, нищо че именно той бе най-удобен за целта. Тактическият дуел бе загубен от Пистолета, който изненадващо остави налична червена за свободния горен десен джоб и Ракетата с поредния си успешен дълъг удар подхвана ново резултатно посещение на масата. За кой ли път вечерта обаче Гения от Чигуел остана без чиста позиция и не можа да се справи с труден компенсиращ удар към десния среден. Алън получи неочаквана възможност да направи поредния си халф-сенчъри брейк, но той спря внезапно на 59, като северноирландецът имаше предимство от 54 точки. О'Съливан обаче направи немислимото и докосна пречеща топка, а имаше достатъчно място за прицелната да влезе в джоба. Пистолета усети, че е оцелял и не се поколеба да вземе и този завързан фрейм и да намали доста повече резултата на 6:9. This would be insane.



This would be insane.

Allen's pulled back another frame to trail O'Sullivan 9-6 in the final - first to 10 takes home the trophy and £170,000 top prize! #baizeofglory @betway pic.twitter.com/re426X9aoC — World Snooker (@WorldSnooker) December 9, 2018 Поредна отлична червена на Рони вдъхнови добра поредица от комбинации червена-черна, като за отрицателно време той вече бе направил пет такива, а все още нямаше нужда да мисли за вторично разбиване. Ракетата разполагаше с поне две отделени червени, когато премести майсторски кюбола към синята, за да покаже, че няма да търси задължително максимум, а спечелване на шампионския фрейм. Кенън-шотът му се получи идеално в момента, в който реализира едва втория си за вечерта халф-сенчъри брейк. Фрейм-болът бе реализиран комфортно и можеше евентуално да се мисли за 987-ма стотица, но тя не стана факт. Въпреки всичко - заслужени аплодисменти и поздравления между двамата майстори на щеката и поредна купа за Рони!

