Кайса Макарайнен спечели преследването в Поклюка

Your Top 3 of the women's pursuit in @BiatlonPokljuka



1. @kmakarainen

2. Dorothea Wierer

3. Paulina Fialkova



Join us shortly for the medal ceremony in #POK18 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ktHr2McZsR — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декември 2018 г.

Макарайнен, която е трикратна носителка на Световната купа, не допусна грешка в четирите стрелби и измина трасето за 29:16.9 минути. Така тя записа втори пореден успех, след като вчера триумфира и в спринта на 7.5 км, както и 24-и в кариерата си.Втора на 41.3 секунди остана италианката Доротея Вирер, която също повали всичките 20 мишени.Паулина Фиалкова от Словения се нареди трета без грешка в стрелбата и с изоставане от 59.2 секунди.Две българки участваха в състезанието. Емилия Йорданова финишира 51-а с четири пропуснати мишени и на 5:10.2 минути след победителката, а Десислава Стоянова е 56-а (последна) с пет грешки и пасив от 6:26.5 минути.В генералното класиране за Световната купа след първите три старта за сезона лидер е Доротея Вирер със 144 точки, следвана от Кайса Макарайнен със 131 точки, Паулина Фиалкова със 129, Лиза Витоци със 121 и други.Емилия Йорданова е 50-а със 7 точки.Световната купа по биатлон продължава на 13 декември с женския спринт в Хохфилцен (Австрия).