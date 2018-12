Зимни спортове Микаела Шифрин с трета поредна победа за сезона 09 декември 2018 | 16:54 - Обновена 0 0 0 0 0 Носителката на Световната купа за последните два сезона Микаела Шифрин (САЩ) записа трета поредна победа за сезона. Американката спечели паралелния слалом от Световната купа в швейцарския зимен център Санкт Мориц, побеждавайки с 11 стотни от секундата в големия финал Петра Влъхова (Словакия). With this parallel slalom victory, @MikaelaShiffrin joins a new club...athletes who have won the first two World Cup ladies' events held in a single discipline:



Nancy Greene: GS

Annemarie Moser-Pröll: AC

Mikaela Shiffrin: PSL@fisalpine @TeamUSA

Nancy Greene: GS

Annemarie Moser-Pröll: AC

Mikaela Shiffrin: PSL@fisalpine @TeamUSA

Via @GracenoteGold — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) December 9, 2018 Двукратната олимпийски и трикратна световна шампионка Шифрин направи грешка при един от скоковете в горната част на трасето, но Влъхова не успя да се възползва от предимството си. Mikaela Shiffrin gets her 48th World Cup win, but it didn't look like it until the very end. https://t.co/wC4X9XNELW pic.twitter.com/e51RnnyJU2 — Nick Zaccardi (@nzaccardi) December 9, 2018 С фантастично каране в долната част на пистата Шифрин спечели състезанието и записа трети пореден успех за Световната купа след победите в супергигантските слалом вчера в Санкт Мориц и миналата неделя в Лейк Луис (Канада). Американката увеличи преднината си в генералното класиране, след като постигна 48-и успех в кариерата си. Олимпийската шампионка Фрида Хансдотер падна по време на 1/16-финалните серии. Представителката на домакините Уенди Холденер беше победена от Влъхова на полуфиналите, но завърши трета, след като спечели малкия финал срещу Катарина Лийнсбергер (Австрия). Състезанията от Световната купа по ски-алпийски дисциплини при жените продължава във Вал Гардена (Италия) на 18 декември със спускане и на 19 декември със супергигантски слалом.

