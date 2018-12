Йоханес Бьо триумфира в преследването в Поклюка, но след фотофиниш (видео)

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker!



Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декември 2018 г.

Фийон Майе, който беше перфектен при стрелбата, завърши на 1 десета от секундата зад победителя, а Логинов с общо една грешка остана трети на 1.9 секунда.

It's time for the medal ceremony in @BiatlonPokljuka -- and after the men's pursuit, don't forget to join us later today for the women's pursuit at 14:45 (CET) on https://t.co/ssmqX3uYTb pic.twitter.com/ek0z8TsRRq — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декември 2018 г.

Владимир Илиев се нареди 42-и с 4 грешки и изоставане от 3:20.0 минути зад Бьо. Красимир Анев се класира 44-и с 5 грешки на 3:37.2 минути, а Синапов също с 5 грешки завърши 53-и на 5:05.9 минути.

Носителят на Световната купа Мартен Фуркад (Франция), който имаше здравословни проблеми, допусна общо четири грешки, изостана сериозно и се отказа след последната стрелба.

What a last loop and we will need a photo finish to call the winner! #POK18 pic.twitter.com/AEU5VvJ6cP — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 декември 2018 г.



Лидер в генералното класиране е Бьо със 156 точки, пред завършилия четвърти днес Зимон Еден (Австрия) със 123 точки и пред французина Антонен Гигона със 119.

Олимпийският шампион Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) спечели преследването на 12.5 километра от Световната купа по биатлон в Поклюка (Словения).Бьо стартира пръв, след като вчера спечели спринта, но загуби лидерската позиция след две от общо трите си грешки в последната четвърта стрелба. Той беше изпреварен от руснака Александър Логинов, който обаче падна малко преди края и това позволи на норвежеца да си върне водещата позиция. Със силно ски-бягане в края французинът Кентен Фийон Майе доближи максимално Бьо, но скандинавецът все пак го изпревари с няколко сантиметра и финишира за 30.20.4 минути, за да запише 23-ата си победа за Световната купа.Българите нямаха добър ден на огневия рубеж и останаха извън първите 40.От българите с най-предно класиране е Синапов, който е 40-и с 22 точки.