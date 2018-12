Световен футбол Атланта на Тата Мартино с историческа титла пред рекордна посещаемост в МЛС 09 декември 2018 | 13:50 - Обновена 0 0 0 1 2 MVP! MVP! MVP!



Cool. Calm. Collected. @JosefMartinez17 opens the scoring in #MLSCup https://t.co/ZWD8CQVRC8 — Atlanta United FC (@ATLUTD) December 9, 2018 Голмайсторът на първенството Джоузеф Мартинес вкара рекордния си 35-и гол през този сезон в 39-ата минута. Венецуелцът се възползва от грешка в защитата на гостите, като се пребори за топката и преодоля вратаря, след което вкара в мрежата поредния си гол. Той още през август счупи рекорда на МЛС, който се държеше от трима футболисти Рой Ласитър (1996), Крис Вондоловски (2012) и Брадли Райт-Филипс (2014) - 27 отбелязани гола за един сезон. Franco's on fire @francoeescobar continues his MONSTER postseason to extend the lead! https://t.co/DiRVyEbFIT — Atlanta United FC (@ATLUTD) December 9, 2018 В началото на второто полувреме трибуните избухна за втори път. Това се случи в 54-ата минута, когато аржентинският бранитeл Франко Ескобар засече отблизо удар с глава на Мартинес и прати топката за втори път в мрежата на Портланд. Голът беше трети за защитника, който кара своя дебютен сезон в САЩ. Тимът на Атланта Юнайтед е новият шампион на Мейджър Лийг Сокър. Пред рекордна посещаемост от над 73 000 зрители, на може би най-модерният стадион в света - "Мерцедес Бенц Арена", играчите на Тата Мартино спечелиха финала с 2:0 над Портланд Тимбърс, ставайки за първи път в своята история първенец на МЛС. Интересното е, че това се случи в едва втория им сезон сред най-добрите в САЩ, но не успяха да подобрят постижението на Чикаго Файър, който триумфира още в дебютната си година преди две десетилетия - 1998 г.Голмайсторът на първенството Джоузеф Мартинес вкара рекордния си 35-и гол през този сезон в 39-ата минута. Венецуелцът се възползва от грешка в защитата на гостите, като се пребори за топката и преодоля вратаря, след което вкара в мрежата поредния си гол. Той още през август счупи рекорда на МЛС, който се държеше от трима футболисти Рой Ласитър (1996), Крис Вондоловски (2012) и Брадли Райт-Филипс (2014) - 27 отбелязани гола за един сезон.В началото на второто полувреме трибуните избухна за втори път. Това се случи в 54-ата минута, когато аржентинският бранитeл Франко Ескобар засече отблизо удар с глава на Мартинес и прати топката за втори път в мрежата на Портланд. Голът беше трети за защитника, който кара своя дебютен сезон в САЩ. @@@ 25-годишният Мартинес пък влезе в историята, като третият футболист с гол и асистенция на финала на МЛС. Най-полезният играч за сезона стана и MVP на финала. Наставникът Мартино пък се сбогува отлично с феновете, след като поема националния отбор на Мексико. 25-годишният Мартинес пък влезе в историята, като третият футболист с гол и асистенция на финала на МЛС. Най-полезният играч за сезона стана и MVP на финала. Наставникът Мартино пък се сбогува отлично с феновете, след като поема националния отбор на Мексико. @@@ Успехът пред рекордната публика в Атланта е първи спортен за града от 1995 година, когато бейзболният тим на Атланта Брейвс спечели за трети и последен път Световните серии. Интересното е, че през март бъдещите шампиони тръгнаха с тежкото 0:4 в гостуването си на Динамо Хюстън, но предвид най-голямата посещаемост в историята на МЛС, рекордните приходи, отборът на Тата Мартино разполагаше с много качествени футболисти, които завършиха сезона на второ място в Източната конференция.

Успехът пред рекордната публика в Атланта е първи спортен за града от 1995 година, когато бейзболният тим на Атланта Брейвс спечели за трети и последен път Световните серии. Интересното е, че през март бъдещите шампиони тръгнаха с тежкото 0:4 в гостуването си на Динамо Хюстън, но предвид най-голямата посещаемост в историята на МЛС, рекордните приходи, отборът на Тата Мартино разполагаше с много качествени футболисти, които завършиха сезона на второ място в Източната конференция. @@@ Атланта завърши редовния сезон с 69 точки след 21 победи, 6 равенства и 7 загуби, като изоставаше само на две от лидера Ню Йорк Ред Бул. Освен това благодарение на страхотната форма на Мартинс съставът имаше най-резултатното нападение в цялото първенство със 70 отбелязани гола. В плейофите новият шампион изхвърли първо Ню Йорк Сити (с общ резултат 4:1) на полуфиналите в Източната конференция, а след това и Ню Йорк Ред Бул (с общ резултат 3:1), за да стигне до големия финал, на който домакинства заради по-добрите показатели през сезона от Портланд, завършил на пето място в Западната конференция. Атланта завърши редовния сезон с 69 точки след 21 победи, 6 равенства и 7 загуби, като изоставаше само на две от лидера Ню Йорк Ред Бул. Освен това благодарение на страхотната форма на Мартинс съставът имаше най-резултатното нападение в цялото първенство със 70 отбелязани гола. В плейофите новият шампион изхвърли първо Ню Йорк Сити (с общ резултат 4:1) на полуфиналите в Източната конференция, а след това и Ню Йорк Ред Бул (с общ резултат 3:1), за да стигне до големия финал, на който домакинства заради по-добрите показатели през сезона от Портланд, завършил на пето място в Западната конференция. @@@ Дълго време цифрите показваха, че отборът на Сиатъл е водач по посещение от феновете в МЛС. Тимът достигна над 40 хил. души средно на мач през последните седем години. Нито един друг отбор не бе достигал до кота 33 хил. Дълго време цифрите показваха, че отборът на Сиатъл е водач по посещение от феновете в МЛС. Тимът достигна над 40 хил. души средно на мач през последните седем години. Нито един друг отбор не бе достигал до кота 33 хил. @@@ През миналия дебютен сезон средната посещаемост на мачовете на Атланта бе 48 200 души, като веднага бе счупен рекордът на Сиатъл, а през тази година тя удари 50 000 зрители средно на мач. Само за две години Атланта достигна върха в МЛС и вече взе участие в осем срещи с най-добри средни посещения, включително и първите четири места в тази класация, три от тях бяха записани в последните три мача на "Мерцедес Бенц Арена" - 70 706 срещу Ню Йорк Сити, 70 016 срещу Ню Йорк Ред Бул и 73 019 срещу Портланд. През миналия дебютен сезон средната посещаемост на мачовете на Атланта бе 48 200 души, като веднага бе счупен рекордът на Сиатъл, а през тази година тя удари 50 000 зрители средно на мач. Само за две години Атланта достигна върха в МЛС и вече взе участие в осем срещи с най-добри средни посещения, включително и първите четири места в тази класация, три от тях бяха записани в последните три мача на "Мерцедес Бенц Арена" - 70 706 срещу Ню Йорк Сити, 70 016 срещу Ню Йорк Ред Бул и 73 019 срещу Портланд. Преди това през септември 2017 година 70 425 зрители пристигнаха да гледат мача с Орландо Сит и, подобрявайки 21-годишен рекорд на Лос Анджелис Галакси от 1996 година (69 225 души). @@@ Атланта Юнайтед е 13-ият клуб ставал шампион в историята на МЛС, където рекордьор с пет титли продължава да бъде Лос Анжелис Галакси. Интересното е, че след последната титла за тима на Златан Ибрахимович през 2014 година, следват четири различни първенци, като за всеки един от тях титлата е дебютна. Портланд Тимбърс (2015), Сиатъл Соундърс (2016), Торонто (2017) и Атланта Юнайтед (2018). Атланта Юнайтед е 13-ият клуб ставал шампион в историята на МЛС, където рекордьор с пет титли продължава да бъде Лос Анжелис Галакси. Интересното е, че след последната титла за тима на Златан Ибрахимович през 2014 година, следват четири различни първенци, като за всеки един от тях титлата е дебютна. Портланд Тимбърс (2015), Сиатъл Соундърс (2016), Торонто (2017) и Атланта Юнайтед (2018). @@@ ФИНАЛ МЛС 2018 ГОДИНА АТЛАНТА ЮНАЙТЕД - ПОРТЛАНД ТИМБЪРС 2:0 1:0 Мартинес (39)

2:0 Ескобар (54) ФОТОГАЛЕРИЯ НА МАЧА

