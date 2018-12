Мъжкият слалом бе отложен

Слаломът от световната купа за мъже в алпийските ски беше отложен заради твърде силните ветрове във Вал Д'Изер, съобщи Международната ски федерация, но без да уточни дали този старт ще бъде приет от различна писта в развитие на сезона. Вал Д'Изер трябваше да приеме втория слалом за сезона днес, след като Марсел Хиршер спечели първия в Леви през миналия месец. Той бе победител и в съботния гигантски слалом във Вал Д'Изер.

