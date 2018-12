Селтикс показа на какво е способен и унижи Чикаго, Уейд напомни за себе си срещу Клипърс

Джейлън Браун отбеляза 23 точки, а Даниел Тейс добави рекордните в кариерата си 22 пункта и спечели десет борби при победата на Бостън със 133:77 срещу Чикаго. Това беше пети пореден успех на Селтикс, докато Булс допуснаха най-тежкото поражение в клубната история. Тази разлика от 56 точки "подобри" 53-те срещу Минесота на 8-и ноември 2001-а.

Daniel Theis enjoyed a career night, as we took down the Bulls, 133-77. pic.twitter.com/Z557CpkNIu