Гуардиола е доволен от Сити, въпреки загубата

Джосеп Гуардиола остана доволен от играта на Манчестър Сити, въпреки че шампионите загубиха с 0:2 срещу Челси и по този начин отстъпиха на Ливърпул лидерската позиция в английското футболно първенство. Сити все пак доминираше на "Стамфорд Бридж" и именно заради това испанският мениджър похвали своите играчи.

