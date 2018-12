Лука Дончич сякаш сам победи Хюстън

Лука Дончич вкара 11 поредни точки и сам направи пълен обрат от осем пункта изоставане в последната четвъртина за победа на Далас със 107:104 срещу Хюстън в мач от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). По този начин Маверикс останаха на мач и половина от Мемфис на върха в Югозападната дивизия, където Хюстън е последен.

Дончич беше 3/13 в стрелбата си, преди да наниже две поредни тройки в полза на Далас и да приближи отбора си на две точки от Хюстън. След като Крис Пол пропусна две стрелби от бялата линия, Дончич успя да изравни под коша и в следващата резултатна атака отбеляза тройка за 105:102. Това бе 26-та и последна промяна на лидерството в двубоя.

