Снукър Алън наказа срив на Бингам и е на финал срещу Ракетата в Йорк 09 декември 2018 | 09:50 0 0 0 0 1 Шампионът от "Мастърс" Марк Алън се класира за втори път в кариерата си на финала на Шампионата на Обединеното кралство по снукър, след като спечели с 6:5 корава битка със Стюърт Бингам. Пистолета ще се изправи в битка за ценния трофей срещу Рони О'Съливан, който по-рано в събота разнищи Том Форд с 6:1 и ще се опита да спечели безпрецедентна в историята 19-а купа от турнирите на "Тройната корона". WHAT a match!



Mark Allen sinks a 64 in the deciding frame to secure victory in the semis, and is through to his second @betway UK Championship final!



He'll face Ronnie O'Sullivan for the title and 170,000 top prize. What a match we have on our hands! #baizeofglory pic.twitter.com/xhFAqoTIOQ — World Snooker (@WorldSnooker) December 8, 2018

Алън има предишен опит на финал в Йорк, след като през 2011 година отстъпи в дуела срещу Джъд Тръмп, но пък през 2018-а победи О'Съливан по пътя към отличието в "Мастърс", а и го елиминира на Световното първенство в "Крусибъл" през 2009-а, както и отново в "Мастърс"-а през 2011-а. "I think playing the very best brings out the best in me."



The Pistol is gunning to extend his perfect Triple Crown record against the Rocket, this time in one of the biggest matches of his career - tomorrow's @betway UK Championship final! pic.twitter.com/dXE77qNXeC — World Snooker (@WorldSnooker) December 8, 2018

За Стюърт Бингам остава разочарованието да загуби и третия полуфинал в Йорк в кариерата си в решителен 11-и фрейм. Той водеше с 4:2 и имаше идеален шанс да дръпне още по-значително с 5:2 в резултата, но направи нелепа позиционна грешка, изтегляйки се след реализирана жълта към последната червена за десен среден джоб. Оттам нататък той се срина край зеленото сукно и позволи на Алън да осъществи обрат до 5:4. Бингам все пак вкара битката в решителна последна партия, а там късметът му изневери цели три пъти - с флукове той направи два фаула, вкарвайки в джоб кюбола след отбелязани хубави дълги червени. В средата на фрейма пък нов малшанс позволи на Пистолета да направи печеливша визита, след като кюболът се отби от закръглението на десния среден джоб и заложи червена на срещуположния среден. Алън се възползва от подаръка и реализира брейк от 64 точки.

Преди това северноирландецът бе открил резултата в срещата със серия от 99, но Бингам дръпна с 3:1 на интервала. След него Алън върна интригата със сенчъри от 104, но съперникът демонстрира отлична форма с нова стотица - 132. Грешката на Бингам бе наказана с две поредици от 54 точки на Пистолета, преди в крайна сметка той да си осигури драматичната победа. How's THAT for an atmosphere?!



The @yorkbarbican is electric for this decider! #baizeofglory @betway pic.twitter.com/3LZWrFmvRx — World Snooker (@WorldSnooker) December 8, 2018

Любопитното е, че Алън постигна успех с 6:5 и над Нийл Робъртсън във фазата на осминафиналите, но пък даде само фрейм на Стивън Магуайър преди битката с Бингам. О'Съливан надделя с 6:5 над Кен Дохърти във втори кръг, в трети размаза с 6:0 Юлон Джоу, а другите му резултати в турнира до момента са 6:1, като съперниците са далеч от класата на опонентите на Пистолета. Финалът е във формат 10 от 19 фрейма и ще се проведе в две серии в неделя от 15 и 21 часа.

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1467 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1