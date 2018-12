ММА Халауей преби Ортега и даде заявка за легендарен статут на UFC 231 (видео) 09 декември 2018 | 08:10 - Обновена 0 0 0 1 5 Макс Халауей (20-3 ММА, 16-3 UFC) даде сериозна заявка за прозвището "най-великия шампион в категория "перо" в исторята", след като записа 13-а поредна победа в UFC и преби най-сериозния претендент до момента за пояса му - Брайън Ортега (14-1, 1 отменен резултат MMA, 6-1, 1 отменен резултат UFC). Битката бе прекратена от лекаря в октагона преди началото на последния рунд, защото американецът бе толкова пребит (лявото му око почти напълно затворено), че бе опасно за него да продължи. #AndStill!@BlessedMMA cements his status as a UFC featherweight LEGEND! B2YB: @CircleKStores pic.twitter.com/yLwWCLlWJI — UFC (@ufc) December 9, 2018

Халауей е автор на най-дългата победна серия в дивизията в UFC, като последното му поражение е със съдийско решение от Конър Макгрегър преди повече от 5 години. Също така той вече има 10 победи в нокаут, а Ортега регистрира първо поражение в смесените бойни изкуства в кариерата си, но демонстрира отличен боен дух и също нарани няколко пъти шампиона. В историята на UFC само Андерсън Силва има повече поредни победи 16, като Халауей се изравни по този показател с живите легенди Джордж Сен Пиер, Димитриъс Джонсън и Джон Джоунс. The best is @BlessedMMA! #UFC231 pic.twitter.com/AVS67ZLrA8 — UFC (@ufc) December 9, 2018

Първата минута премина предпазливо в мерене на дистанцията и от двамата, като по отличен начин и двамата изчисляваха дистанцията при атака и защита. Халауей пласира първото хубаво ляво кроше, но Ортега бе труден за уцелване с движението на главата си. Добро дясно кроше на Халауей бе контрирано с лоукик на противника, след което Благословения почна да нанася попадения в тялото. Хубав десен прав на шампиона бе контриран с десен ъперкът, а малко по-късно Ортега наказа непремислена атака с контриращ ляв лакът. Американецът направи тейкдаун в 1:40 минути преди края, но Халауей бързо се изправи и двамата продължиха с размени от стойка. Благословения нарани опонета си с комбинация на леви и десни прави, но пък Ортега отговори с десен хайкик, който роденият в Хаваи боец даже одобри с палец нагоре. Претендентът притисна съперника до оградата в последните секунди, но до тейкдаун не се стигна. What year layoff?



@BlessedMMA is going to work. #UFC231 pic.twitter.com/kWbH7uAphR — UFC (@ufc) December 9, 2018

Халауей започна с ляв прав в целта и външен десен лоу-кик, а после допълни с дясно кроше, предсказвайки движението на главата на Ортега. Нова комбинация от два десни кроса затвърди впечатлението, че в стойка шампионът е много по-уверен, по-освободен и по-ефективен. Нов десен прав разкървави носа на Ортега, а после поредната доза комбинации съвсем наелектризира публиката и постави претендента в беда. Ляв хайкик в целта на Халауей увеличи аванса му в битката, но Ортега не губеше присъствие на духа и пласира дясно кроше в отговор. Десен лакът в целта отново хвана американеца неподготвен, а малко по-късно шампионът пак се отчете с добри комбинации с ръце, като сменяше гарда си. 55 секунди преди края обаче Ортега също записа хубави ляв и десен прав, като докрая дори се стaраеше да инициира размените и завърши рунда с точно дясно кроше. WON'T. BACK. DOWN. #UFC231 pic.twitter.com/Xm1Q3e28eG — UFC (@ufc) December 9, 2018

Нов десен прав на Халауей поохлади ентусиазма на претендента, но той пък разтърси шампиона с два поредни мощни десни прави в главата. Ортега веднага потърси тейкдауна, но Благословения се измъкна, само че видимо не се движеше толкова добре в следващите секунди. Спининг лакът и лоу-кик на Ортега предизвикаха още одобрение от зрителите в залата, а не след дълго в размените бе записан и ъперкът. Попаденията на американеца изглеждаха по-значими по реакциите на Халауей, който иначе опитваше повече на брой удари с ръцете си. При 1:50 минути преди края Ортега отново притисна съперника до оградата, но шампионът се измъкна пак и го наказа с десен крос в главата. В последните секунди Халауей нанесе поражение с крошета, но Ортега не спря да го преследва и рундът завърши с Благословения притиснат до оградата.

Четвъртата част започна с дясно кроше в главата за Халауей, като шампионът караше противника да пропуска с ударите си и си позволи перчене в клетката, след което записа още няколко попадения с ръцете си. Двамата направиха звучна размяна на дясно кроше в тялото в актива на Ортега, но Халауей го нарани сериозно с канонада от удари в тяло и глава в продължение на 15 секунди! "I'm ending it now."@BlessedMMA #UFC231 pic.twitter.com/95DtsMYqkD — UFC (@ufc) December 9, 2018 Шампионът нанесе нова порция поражение с поредните си комбинации, като претендентът можеше само да отстъпи към оградата и впоследствие да притисне съперника до нея. Халауей се измъкна и безмилостно налагаше главата на Ортега, който бе свалил гарда си и бе в беда, като Благословения пробва и неуспешно гилотина. Шампионът регистрира добри крошета в тялото на съперника и го повали на земята, но се изправи бързо, защото Ортега заключи крака му. Претендентът трябваше да се спасява в самия край от поредната канонада юмруци, а когато седна на стола си, изглеждаше сериозно пребит - лявото му око бе почти напълно затворено и докторът в октагона трябваше да го прегледа. Кътменът на Ортега умоляваше за още време, в което да третира пораженията, но лекарят прецени, че американецът не трябва да продължава битката в това състояние - 13-а поредна победа за Халауей!

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

