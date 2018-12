ММА Най-после титла за Шевченко след здрава битка с Йеджейчик на UFC 231 (видео) 09 декември 2018 | 07:26 - Обновена 0 0 0 0 2 Валентина Шевченко (16-3 MMA, 5-2 UFC) най-накрая стигна до титла в UFC, след като записа дългоочаквана победа над най-великата шампионка в категория "сламка" Йоана Йеджейчик (14-3 ММА, 9-3 UFC). #ANDNEW! @BulletValentina is your NEW flyweight champion! B2YB: @CircleKStores pic.twitter.com/N1BmzFqbfu — UFC (@ufc) December 9, 2018 Украинката грабна пояса в категория "муха" след единодушно съдийско решение (49:46) над полякинята, която пък дебютираше в дивизията. Шевченко бе малко по-ефективна в страйкинга и несравнимо по-дейна и опасна на земя, като записа пет успешни тейкдауна и именно те като че ли наклониха значително везните в нейна полза. Украинката грабна пояса в категория "муха" след единодушно съдийско решение (49:46) над полякинята, която пък дебютираше в дивизията. Шевченко бе малко по-ефективна в страйкинга и несравнимо по-дейна и опасна на земя, като записа пет успешни тейкдауна и именно те като че ли наклониха значително везните в нейна полза. By unanimous decision! #UFC231 pic.twitter.com/tk14Ihj2js — UFC (@ufc) December 9, 2018

Двете започнаха с размени на лоукикове с водещия крак, като 1:10 секунди от началото на двубоя дойде и първият тейкдаун в актива на Шевченко. Тя моментално зае сайд контрол и не след дълго пласира два десни лакътя в главата на опонентката си. Шевченко опита крусификс, но Йеджейчик успя да се изправи, въпреки че "изяде" коляно в корема. Опонентките продължиха в клинч до оградата и разменяха колена, като полякинята демонстрираше добра тейкдаун защита. Шевченко пласира десен лакът и излезе от клинча, а Йеджейчик бе прекалено внимателна в стойка и не поемаше никакви рискове. Спининг ляв бек-кик на Шевченко привлече погледите на зрителите в края на рунда, като пък полякинята не успя да пласира нито един от опитаните кикове в оставащите секунди.

Шевченко демонстрираше класата си на контраатака в стойка в началото на следващия рунд, като Йеджейчик определено се притесняваше и не скъсяваше достатъчно дистанцията, за да я нарани с ударите си. Размените от близко разстояние, колкото и редки, биваха печелени от Шевченко, като полякинята се задоволяваше предимно с леви външни лоу-кикове. Imposing her will.



Takedown number 3 through 2 rounds. #UFC231 pic.twitter.com/zXdaNgLUQO — UFC (@ufc) December 9, 2018 Ново контриращо дясно кроше на Шевченко респектира опонентката й, а не след дълго при 93 секунди оставащи рунда се стигна и до нов тейкдаун за украинката - трети в двубоя. Тя отново бе в сайд контрол, като контролираше лявата ръка на Йеджейчик и я тормозеше с къси леви лакти. Около 7 секунди преди края полякинята се изправи и бе наказана с ляво коляно в главата, след което отново повалена на земята, но пък точно със сирената за края на рунда. Ново контриращо дясно кроше на Шевченко респектира опонентката й, а не след дълго при 93 секунди оставащи рунда се стигна и до нов тейкдаун за украинката - трети в двубоя. Тя отново бе в сайд контрол, като контролираше лявата ръка на Йеджейчик и я тормозеше с къси леви лакти. Около 7 секунди преди края полякинята се изправи и бе наказана с ляво коляно в главата, след което отново повалена на земята, но пък точно със сирената за края на рунда.

Йеджейчик пак започна със страйкинг, който не достигаше до опонентката й, която пък я пресрещна с нов спининг ляв бек-кик. Шевченко наказваше всяко влизане в по-близка дистанция, а от самото начало на рунда носът на полякинята кървеше леко. Чак 2:45 минути оставащи до края дойде по-значимо дясно кроше на Йеджейчик, а малко по-късно и десен кик в тялото, но пък Шевченко веднага контрира с комбинация от прави удари. 1:32 минути преди сирената украинката не можа да осъществи тейкдаун и съперничката й се усмихна при успешната си защита. Дясно коляно на Шевченко контрира опита за бек-фист на Йеджейчик, а малко по-късно я притисна отново до оградата. Полякинята "изяде" две десни колена в главата непосредствено преди края на рунда.

Нови размени от стойка показаха, че Йеджейчик все пак се опитва поне да докосне тялото на опонентката си, макар да продължаваше да показва респект от силата на контрите. Валентина пласира десен лакът в главата до оградата, но Йоана отчетливо почваше да опитва все повече комбинации с ръце и кикове, макар да не пласираше нищо значимо. Поредният тейкдаун в актива на Шевченко стана факт 3:10 минути преди края на рунда, като този път бе в средата на октагона. Украинката застана в полугард, а Йеджейчик даде гърба си в стремежа да се изправи, но по впечатляващ начин избегна риър некед чоук по пътя си нагоре. Притисната до стената, полякинята опита да контрира и да поеме контрол на гърба на Шевченко, но тя не позволи това и се измъкна от дискомфортната ситуация. Йоана отново демонстрира добра защита от тейкдаун, притисната до оградата и при 55 оставащите секунди се измъкна и двете рестартираха битката от средата на клетката. До края двете размениха удари от стойка. The head kick!!@JoannaMMA #UFC231 pic.twitter.com/gZrxmvMWVV — UFC (@ufc) December 9, 2018

Преден кик в тялото на Йоана компенсира ранните два десни прави от ръкавицата на Шевченко, а 54 секунди след началото на последния рунд украинката отново притисна противницата си до оградата. Полякинята пак бе много солидна в защитата си и реферът дори предупреди два пъти Шевченко да бъде активна. Когато това не се случи, двубоят бе рестартиран в стойка в средата на клетката при 3:01 до края. Размените продължиха, като полякинята ги инициираше, но украинката бе прецизна в контрите. Йеджейчик се нуждаеше от значим удар, за да нарани опонентката си, но такъв така и не идваше, а 54 секунди преди последната сирена пак бе притисната до оградата. Шевченко нанесе спининг десен бек-кик и бек-фист в последните секунди, а статистиката показа, че и двете са записали по 92 "значими удара", но по-ефективна определено бе украинката. #UFC231 Co-Main:

Valentina Shevchenko becomes the Women's Flyweight Champion.#AndNew pic.twitter.com/hWP0v2MIYg — Tim Barnes (@tpbarnes86) December 9, 2018

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2121 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1